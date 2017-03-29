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Происшествия

Перед презентацией Galaxy S8 загорелся магазин Samsung

В Сингапуре накануне презентации нового флагманского смартфона Galaxy S8 произошел пожар. Как сообщил портал Channel News Asia, загорелось подсобное помещение в фирменном магазине Samsung.

Как отмечается, ЧП произошло рано утром, когда в магазине не было покупателей. Огонь потушили при помощи автоматической противопожарной системы в течение нескольких минут. Никто не пострадал, но руководство торгового центра закрыло расположенные по соседству магазины из соображений безопасности.

В Samsung заявили, что нанесенный магазину ущерб пока не оценен. Временно торговую точку закроют. Компания примет участие в расследовании причин пожара, которое проведут сингапурские власти.

Презентация Samsung Galaxy S8 должна пройти в Нью-Йорке 29 марта. Производители представят две версии смартфона — с экраном 5,8 и 6,2 дюйма. Ожидается, что стоимость Galaxy S8 на старте продаж составит $700–800.

В продажу должны вернуться и печально известные Galaxy Note 7, отозванные ранее из-за неисправности аккумулятора. В Samsung заявили, что на рынок попадут отремонтированные гаджеты.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48276/
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