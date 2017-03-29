Перед презентацией Galaxy S8 загорелся магазин Samsung

В Сингапуре накануне презентации нового флагманского смартфона Galaxy S8 произошел пожар. Как сообщил портал Channel News Asia, загорелось подсобное помещение в фирменном магазине Samsung.

Как отмечается, ЧП произошло рано утром, когда в магазине не было покупателей. Огонь потушили при помощи автоматической противопожарной системы в течение нескольких минут. Никто не пострадал, но руководство торгового центра закрыло расположенные по соседству магазины из соображений безопасности.

В Samsung заявили, что нанесенный магазину ущерб пока не оценен. Временно торговую точку закроют. Компания примет участие в расследовании причин пожара, которое проведут сингапурские власти.

Update: Fire breaks out in storeroom of Samsung Experience Store at Ang Mo Kio Hub https://t.co/hn5TSij7ro pic.twitter.com/vFVrtuFEt3 — The Straits Times (@STcom) 28 марта 2017 г.

Презентация Samsung Galaxy S8 должна пройти в Нью-Йорке 29 марта. Производители представят две версии смартфона — с экраном 5,8 и 6,2 дюйма . Ожидается, что стоимость Galaxy S8 на старте продаж составит $700–800.