Перед презентацией Galaxy S8 загорелся магазин Samsung

В Сингапуре накануне презентации нового флагманского смартфона Galaxy S8 произошел пожар. Как сообщил портал Channel News Asia, загорелось подсобное помещение в фирменном магазине Samsung.
Как отмечается, ЧП произошло рано утром, когда в магазине не было покупателей. Огонь потушили при помощи автоматической противопожарной системы в течение нескольких минут. Никто не пострадал, но руководство торгового центра закрыло расположенные по соседству магазины из соображений безопасности.
В Samsung заявили, что нанесенный магазину ущерб пока не оценен. Временно торговую точку закроют. Компания примет участие в расследовании причин пожара, которое проведут сингапурские власти.
Презентация Samsung Galaxy S8 должна пройти в
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