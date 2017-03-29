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Происшествия

В Москве пропал 17-летний уроженец Кыргызстана

В Москве ищут 17-летнего уроженца Кыргызстана Темирлана Абдуллаева. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Фото ГУ МВД по Москве. Темирлан Абдуллаев, 1999 года рождения
По его данным, парень пропал 25 марта.

Приметы: на вид 17–18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета.

На момент исчезновения был одет в короткое светлое пальто, черные брюки, белую толстовку, черные кожаные мокасины, при себе имел рюкзак.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в Службу «102» (с мобильных телефонов — 112).
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48266/
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