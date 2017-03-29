В Москве пропал 17-летний уроженец Кыргызстана

В Москве ищут 17-летнего уроженца Кыргызстана Темирлана Абдуллаева. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Приметы: на вид 17–18 лет, рост 170-175 см, худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета.
На момент исчезновения был одет в короткое светлое пальто, черные брюки, белую толстовку, черные кожаные мокасины, при себе имел рюкзак.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 601-00-08 или в Службу «102» (с мобильных телефонов — 112).
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