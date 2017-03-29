В Москве пропал 17-летний уроженец Кыргызстана

В Москве ищут 17-летнего уроженца Кыргызстана Темирлана Абдуллаева. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

Фото ГУ МВД по Москве. Темирлан Абдуллаев, 1999 года рождения

По его данным, парень пропал 25 марта.

Приметы: на вид 17–18 лет, рост 170- 175 см , худощавого телосложения, волосы короткие темного цвета.

На момент исчезновения был одет в короткое светлое пальто, черные брюки, белую толстовку, черные кожаные мокасины, при себе имел рюкзак.