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Происшествия

В Бишкеке ищут граждан, пострадавших от грабившего аптеки парня

В Бишкеке ищут граждан, пострадавших от грабившего аптеки парня. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, с заявлением в УВД Первомайского района обратилась жительница столицы Э.Ж. 10 марта неизвестный парень в медицинской маске зашел в аптечный пункт и, угрожая неустановленным оружием, забрал 64 тысячи сомов.

Также 26 марта в милицию обратился житель столицы Н. С. Неизвестный в том же аптечном пункте, угрожая фармацевту, забрал 5 тысяч сомов и сотовый телефон.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (разбой) УК КР.

Фото ГУВД Бишкека. Так выглядел задержанный во время грабежей
По подозрению задержан 18-летний уроженец Ошской области. У него обнаружены и изъяты вещи, в которые он переодевался и нападал на аптечные пункты.

Устанавливается причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие ведется.

Если кто-либо пострадал от рук Т.Т., ГУВД просит обратиться по телефонам: 0701411979, 0708519034, 0703081111.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48256/
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