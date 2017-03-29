В Бишкеке ищут граждан, пострадавших от грабившего аптеки парня. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, с заявлением в УВД Первомайского района обратилась жительница столицы Э.Ж. 10 марта неизвестный парень в медицинской маске зашел в аптечный пункт и, угрожая неустановленным оружием, забрал 64 тысячи сомов.

Также 26 марта в милицию обратился житель столицы Н. С. Неизвестный в том же аптечном пункте, угрожая фармацевту, забрал 5 тысяч сомов и сотовый телефон.

По фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (разбой) УК КР.

Фото ГУВД Бишкека. Так выглядел задержанный во время грабежей

18-летний

По подозрению задержануроженец Ошской области. У него обнаружены и изъяты вещи, в которые он переодевался и нападал на аптечные пункты.

Устанавливается причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие ведется.