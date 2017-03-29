В Бишкеке ищут граждан, пострадавших от грабившего аптеки парня. Об этом сообщила
По ее данным, с заявлением в УВД Первомайского района обратилась жительница столицы Э.Ж. 10 марта неизвестный парень в медицинской маске зашел в аптечный пункт и, угрожая неустановленным оружием, забрал 64 тысячи сомов.
Также 26 марта в милицию обратился житель столицы
По фактам возбуждены уголовные дела по статье 168 (разбой) УК КР.
Устанавливается причастность задержанного к совершению других аналогичных преступлений. Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека. Следствие ведется.
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