Выжившие под лавиной люди пять часов находились под снегом

Выжившие под лавиной люди пять часов находились в машине под снежной массой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Напомним, 27 марта 2017 года в 15.16 на 255-м километре автодороги Бишкек — Ош произошел сход снежной лавины, которую ДЭП № 23 очистил к 21.30, но во время проезда автомашин на данном участке повторно сошла вторая лавина и наполовину накрыла автомашину марки «Лексус», из которой рядом находящиеся люди и сотрудники ДЭП извлекли трех человек (одного мужчину и двух женщин), они не пострадали.

На этом же участке 28 марта в первом часу ночи спасатели извлекли из-под лавины автомашину, принадлежащую ДЭП № 23, водитель и пассажиры которой (сотрудники ДЭП № 23) погибли, а затем в 02.30 откопали машину марки «Субару Легаси» , в которой были три человека (двое мужчин и одна женщина). Они отправлены в Токтогульскую районную больницу.

Как сообщается, в медучреждении всех пострадавших осмотрели, оказали помощь, их состояние удовлетворительное.

Пострадавших в больнице посетил глава чрезвычайного ведомства Кубатбек Боронов.