17:47
+5
USD 68.80
EUR 74.71
RUB 1.21
Происшествия

Выжившие под лавиной люди пять часов находились под снегом

Выжившие под лавиной люди пять часов находились в машине под снежной массой. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Кыргызстана.

Напомним, 27 марта 2017 года в 15.16 на 255-м километре автодороги Бишкек — Ош произошел сход снежной лавины, которую ДЭП № 23 очистил к 21.30, но во время проезда автомашин на данном участке повторно сошла вторая лавина и наполовину накрыла автомашину марки «Лексус», из которой рядом находящиеся люди и сотрудники ДЭП извлекли трех человек (одного мужчину и двух женщин), они не пострадали.

На этом же участке 28 марта в первом часу ночи спасатели извлекли из-под лавины автомашину, принадлежащую ДЭП № 23, водитель и пассажиры которой (сотрудники ДЭП № 23) погибли, а затем в 02.30 откопали машину марки «Субару Легаси» , в которой были три человека (двое мужчин и одна женщина). Они отправлены в Токтогульскую районную больницу.

Как сообщается, в медучреждении всех пострадавших осмотрели, оказали помощь, их состояние удовлетворительное.

Пострадавших в больнице посетил глава чрезвычайного ведомства Кубатбек Боронов.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48141/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Стали известны имена погибших под лавиной на дороге Бишкек — Ош
Спасатели нашли тела четырех погибших под лавиной в Кыргызстане
На автодороге Бишкек — Ош сошла лавина
Восемь школьников погибли под лавиной в Японии
Угроза снежных лавин на дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется
Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется
Перекрытую лавинами дорогу расчищали 10 дней
Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги закрыты
В Кыргызстане под снежной лавиной погиб человек
Дорога Бишкек — Ош временно закрыта
Популярные новости
Серьезное ДТП произошло в&nbsp;центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено) Серьезное ДТП произошло в центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено)
Подполковника милиции Уларова убили на&nbsp;почве ревности Подполковника милиции Уларова убили на почве ревности
Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла
На&nbsp;сына и&nbsp;братьев экс-депутата Садыра Жапарова завели уголовное дело На сына и братьев экс-депутата Садыра Жапарова завели уголовное дело
Бизнес
Премиальный пакет O!TV&nbsp;теперь и&nbsp;на&nbsp;&laquo;Безлимит 4G&raquo;! Премиальный пакет O!TV теперь и на «Безлимит 4G»!
MegaCom: акция &laquo;32 ГБ&nbsp;в&nbsp;ПОДАРОК&raquo; продлевается! MegaCom: акция «32 ГБ в ПОДАРОК» продлевается!
&laquo;Росинбанк&raquo; приглашает на&nbsp;уникальную выставку монет начала XVI века «Росинбанк» приглашает на уникальную выставку монет начала XVI века
Beeline: Получить работу в&nbsp;онлайн-режиме Beeline: Получить работу в онлайн-режиме