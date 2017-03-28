Стали известны имена погибших под лавиной на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорог.

Напоним, 27 марта после завершения расчистки проезжей части от снега и открытия проезда на 255-м километре дороги Бишкек — Ош в 21.15 повторно сошла лавина объемом 8 тысяч 640 кубметров. Она накрыла автомобили «Ниссан Пикап» Дорожно-эксплуатационного учреждения № 23 и «Субару Легаси». В результате погибли четыре человека.

Список погибших:

1. Момуналиев Анарбек Рапитбаевич, 1972 года рождения, водитель автомашины «Ниссан Пикап»;

2. Орунбеков Нурбек, оператор погрузчика XG955 ДЭУ № 23;

3. Жапаркулов Султангазы Фронтбекович, 1969 года рождения, дорожный рабочий ДЭУ № 23;

4. Акчабай уулу Курсант, 1996 года рождения, сын дорожного мастера ДЭУ № 23 Акчабая Мураталиева.

Водителя и двух пассажиров «Субару Легаси» извлекли из машины живыми в 2.00. Им оказали медицинскую помощь в Токтогульской больнице.

Проезд по трассе открыли в 2.30.