Стали известны имена погибших под лавиной на дороге Бишкек — Ош. Об этом сообщила
Напоним, 27 марта после завершения расчистки проезжей части от снега и открытия проезда на
Список погибших:
1. Момуналиев Анарбек Рапитбаевич, 1972 года рождения, водитель автомашины «Ниссан Пикап»;
2. Орунбеков Нурбек, оператор погрузчика XG955 ДЭУ № 23;
3. Жапаркулов Султангазы Фронтбекович, 1969 года рождения, дорожный рабочий ДЭУ № 23;
4. Акчабай уулу Курсант, 1996 года рождения, сын дорожного мастера ДЭУ № 23 Акчабая Мураталиева.
Водителя и двух пассажиров «Субару Легаси» извлекли из машины живыми в 2.00. Им оказали медицинскую помощь в Токтогульской больнице.
Проезд по трассе открыли в 2.30.