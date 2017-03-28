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Происшествия

Пять военнослужащих Кыргызстана, пострадавших в ДТП, остаются в реанимации

Пять пострадавших в ДТП на юге Кыргызстана военнослужащих остаются в реанимации. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Кадамджайской территориальной больницы Эркин Аппазов.

По его словам, всего в медучреждение поступили 29 военнослужащих. «Из них пятеро находятся в реанимации, одному из них накануне сделали операцию по поводу разрыва мочевого пузыря. Состояние его на сегодня стабильное. Остальные с различными травмами находятся в отделении хирургии и травматологии», — проинформировал Эркин Аппазов.

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«Вчера у нас были врачи из гарнизонного госпиталя и Ошской межобластной объединенной клинической больницы. Состояние двоих солдат оценили как тяжелое, остальные более или менее стабильные. Утром сделаем совместный осмотр. Тех, кого можно отпустить, отпустим. Те, кто в реанимации и нетранспортабельный, пока остаются у нас», — добавил руководитель больницы.

По его словам, больные обеспечены жизненно важными лекарствами. «А дополнительные списки сейчас обговариваем с гарнизоном», — отметил Эркин Аппазов.

Накануне в селе Пульгон, на 123-м километре трассы Ош — Баткен, произошло ДТП. Машина с военнослужащими потеряла управление и въехала в строящийся дом.

Видео с места ДТП общественного объединения «Кадамжай жаштары»
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48061/
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