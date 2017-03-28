Пять военнослужащих Кыргызстана, пострадавших в ДТП, остаются в реанимации

Пять пострадавших в ДТП на юге Кыргызстана военнослужащих остаются в реанимации. Об этом ИА «24.kg» сообщил директор Кадамджайской территориальной больницы Эркин Аппазов.
По его словам, всего в медучреждение поступили 29 военнослужащих. «Из них пятеро находятся в реанимации, одному из них накануне сделали операцию по поводу разрыва мочевого пузыря. Состояние его на сегодня стабильное. Остальные с различными травмами находятся в отделении хирургии и травматологии», — проинформировал Эркин Аппазов.
По его словам, больные обеспечены жизненно важными лекарствами. «А дополнительные списки сейчас обговариваем с гарнизоном», — отметил Эркин Аппазов.
Накануне в селе Пульгон, на
Видео с места ДТП общественного объединения «Кадамжай жаштары»