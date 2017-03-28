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Происшествия

Спасатели нашли тела четырех погибших под лавиной в Кыргызстане

В Кыргызстане спасатели нашли тела четырех человек, погибших под лавиной. Об этом сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций КР.

По ее данным, сегодня примерно в 00.55 на 255-м километре автодороги Бишкек — Ош из-под лавины извлекли автомашину «Тойота Пикап», принадлежащую ДЭП № 23, с четырьмя телами внутри.

Уточняется, что из-под лавины извлекли и автомобиль «Лексус» с тремя людьми. Они не пострадали.

«Также спасатели из-под снега извлекли автомашину «Субару Легаси», в которой также находились три человека. В итоге спасено шесть человек», — добавили в МЧС.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48054/
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