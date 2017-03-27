20:36
+5
USD 68.80
EUR 74.30
RUB 1.20
Происшествия

К 22 годам тюрьмы приговорили насиловавшего несовершеннолетнюю родственницу

В Таласе суд приговорил мужчину, насиловавшего семиклассницу, к 22 годам лишения свободы. Об этом со ссылкой на Таласский областной суд сообщили в Верховном суде Кыргызстана.

По его данным, следствием установлено, что 31-летний Эрлан Долонов в сентябре и октябре 2014 года, пользуясь отсутствием дома взрослых, избил и изнасиловал 15-летнюю девочку. При этом он пригрозил ей, что убьет отца, мать и дедушку, если она расскажет о случившемся.

Он продолжал насиловать девочку до июня 2015 года. Решением Манасского райсуда Таласской области Долонов был оправдан по статье «Принуждение к действиям сексуального характера в отношении малолетних лиц» УК КР за отсутствием состава преступления.

Но по статье «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» он был признан виновным и приговорен к полутора годам лишения свободы. Однако срок отбывания наказания начал отсчитываться со времени его нахождения в СИЗО — с 30 июля 2015 года по 21 января 2016 года, причем один день засчитывался за три. В связи с этим его выпустили из-под стражи.

Прокуратура обжаловала решение суда, и Таласский облсуд 21 февраля 2017 года вынес новое решение. Он признал Эрлана виновным по статьям «Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинения тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам» и «Понуждение к действиям сексуального характера» УК КР и осудил его к 26 годам тюрьмы.

Путем общего сложения наказаний его приговорили к 22 годам лишения свободы и трем годам лишения права работать в общеобразовательных учреждениях.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/48048/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
В Новосибирске кыргызстанец приговорен к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы
Кыргызстанец за контрабанду более 25 килограммов героина получил срок в России
В столице неизвестные изнасиловали беременную женщину
В Оше повесился один из фигурантов дела по обвинению депутата Урмат Аманбаевой
Популярные новости
Серьезное ДТП произошло в&nbsp;центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено) Серьезное ДТП произошло в центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено)
Подполковника милиции Уларова убили на&nbsp;почве ревности Подполковника милиции Уларова убили на почве ревности
Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла
Митинг против разработки золотого месторождения проходит в&nbsp;Баткенской области Митинг против разработки золотого месторождения проходит в Баткенской области
Бизнес
При поддержке MegaCom в&nbsp;Бишкеке состоялось открытие велосезона При поддержке MegaCom в Бишкеке состоялось открытие велосезона
Соревнования на&nbsp;кубок &laquo;Альянс Алтын&raquo; состоялись в&nbsp;Бекмолдоевском айыльном аймаке Соревнования на кубок «Альянс Алтын» состоялись в Бекмолдоевском айыльном аймаке
Как чиновникам услышать жалобы предпринимателей Как чиновникам услышать жалобы предпринимателей
MegaCom приглашает 26&nbsp;марта на&nbsp;велопробег в&nbsp;Бишкеке! MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!