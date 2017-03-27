В Кыргызстане ищут жертв мошенника, забиравшего деньги у одиноких женщин

В Кыргызстане ищут жертв мужчины, забиравшего деньги у одиноких женщин. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 20 марта в УВД Свердловского района с заявлением обратилась 24-летняя гражданка Российской Федерации Ч.О. В апреле 2015 года малознакомый Вячеслав, представившись военнослужащим российской авиабазы в Канте, обещал устроить ее туда внештатным сотрудником. За это взял 32 тысячи 295 сомов и скрылся. Следственным отделом возбуждено уголовное дело.

Фото: ГУВД Бишкека. 45-летний уроженец Польши П.В.

45-летний

По подозрению задержануроженец Республики Польша, ранее неоднократно судимый за мошенничество.

Кроме того, установлено, что мужчина знакомился с одинокими женщинами под различными именами и обкрадывал их. Задержанный признался в шести фактах мошенничества.

Он водворен СИЗО № 1. Следствие продолжается.

Пострадавших от рук мошенника просят звонить по телефонам: 0777331084, 0553503275.