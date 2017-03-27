В Бишкеке сотрудник Госстроя вымогал взятку за лицензию на строительство

Сотрудник Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства задержан за вымогательство взятки. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По ее данным, 25 марта в ГП КР поступили материалы по заявлению директора ОсОО К.А. о принятии мер в отношении сотрудника агентства, который вымогает $1,5 тысячи за положительное решение вопроса выдачи лицензии на строительно-монтажные работы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 304 (злоупотребление должностным положением) и 313 (вымогательство взятки) УК КР.

27 марта при получении денежных средств задержан и.о. начальника управления Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Т.Н.

Ведется следствие.