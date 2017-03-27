Депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову предъявили обвинение. Об этом сообщила пресс-служба ГКНБ КР.

Отмечается, что 17 февраля Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (Коррупция) Уголовного кодекса КР.

ГКНБ установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона «О государственных закупках» тендер фактически не провели.

По предварительному сговору между членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов. Аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины.

По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором Ос ОО «Би Стар» А.Юкселем составлены фиктивные договоры о покупке у частных лиц пяти автомашин марки «Мерседес-Бенц» Е-класса подставным Ос ОО «Барат Люкс» .

Затем составили фиктивные документы о якобы проведенном тендере, где участвовали две компании — Ос ОО «Би Стар» с ценой заявки в 4 миллионов 265 тысяч сомов и Ос ОО «Барат Люкс» с заявкой на сумму 3 миллиона 368 тысяч 831 сом.

Помимо этого Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, инициировал включение в тендерную заявку Ос ОО «Барат Люкс» автомашину своей супруги Турдакуновой по завышенной стоимости. Автомобиль 2000 года выпуска оценили в $14 тысяч 637. Рыночная стоимость аналогичной машины в таком же состоянии на октябрь 2011 года составляла $10 тысяч.

Алмамбету Шыкмаматвоу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.