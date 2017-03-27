Депутату Жогорку Кенеша Алмамбету Шыкмаматову предъявили обвинение. Об этом сообщила
Отмечается, что 17 февраля Генеральным прокурором возбуждено уголовное дело в отношении бывшего аудитора Счетной палаты, а ныне депутата Жогорку Кенеша Алмамбета Шыкмаматова по статье 303 (Коррупция) Уголовного кодекса КР.
ГКНБ установлено, что 20 сентября 2011 года председателем Счетной палаты Сабырбеком Молдокуловым издан приказ о создании тендерной комиссии по закупке служебных легковых автомобилей. Однако в нарушение требований Закона «О государственных закупках» тендер фактически не провели.
По предварительному сговору между членами тендерной комиссии, закупка оформлена путем составления фиктивных документов. Аудиторы Счетной палаты сами нашли и выбрали себе автомашины.
По материалам следствия, по договоренности председателя тендерной комиссии Ж.Иманалиева и члена комиссии Шыкмаматова с директором Ос
Затем составили фиктивные документы о якобы проведенном тендере, где участвовали две компании — Ос
Помимо этого Шыкмаматов, преследуя личную корыстную цель, инициировал включение в тендерную заявку Ос
Алмамбету Шыкмаматвоу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.