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Происшествия

На сына и братьев экс-депутата Садыра Жапарова завели уголовное дело

В отношении сына и братьев экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова возбудили дела по трем статьям Уголовного кодекса. Они сейчас находятся в ИВС. Информацию подтвердили в МВД.

В ходе беспорядков у здания ГКНБ пять сотрудников милиции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Нанесен имущественный ущерб: разбиты окна и двери автобуса. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека 12 активных участников митинга.

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Митинг сторонников Садыра Жапарова у ГКНБ. Фоторепортаж
В отношении 12 участников митинга в поддержку Садыра Жапарова, прошедшего в субботу в Бишкеке у здания ГКНБ, возбудили уголовные дела по фактам хулиганства, причинения имущественного ущерба, применения насилия в отношении представителя власти.

64 человека из числа митингующих арестованы на срок от двух до пяти суток, 12 человек оштрафованы. Предупреждения вынесены двум участникам митинга. С остальными участниками акции провели профилактическую беседу.

Садыр Жапаров последнее время проживал на Кипре. По приезде его задержали на границе с Казахстаном и увезли в ГКНБ на допрос по уголовному делу о захвате Эмильбека Каптагаева в заложники в 2013 году. У здания госкомитета прошел митинг его сторонников с требованием освободить экс-депутата. Митингующие дважды пытались прорвать оцепление. Спецназ разогнал участников акции.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47991/
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