На сына и братьев экс-депутата Садыра Жапарова завели уголовное дело

В отношении сына и братьев
В ходе беспорядков у здания ГКНБ пять сотрудников милиции получили телесные повреждения различной степени тяжести. Нанесен имущественный ущерб: разбиты окна и двери автобуса. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны и водворены в ИВС ГУВД Бишкека 12 активных участников митинга.
64 человека из числа митингующих арестованы на срок от двух до пяти суток, 12 человек оштрафованы. Предупреждения вынесены двум участникам митинга. С остальными участниками акции провели профилактическую беседу.
Садыр Жапаров последнее время проживал на Кипре. По приезде его задержали на границе с Казахстаном и увезли в ГКНБ на допрос по уголовному делу о захвате Эмильбека Каптагаева в заложники в 2013 году. У здания госкомитета прошел митинг его сторонников с требованием освободить