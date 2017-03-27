14:16
+5
USD 68.80
EUR 74.30
RUB 1.20
Происшествия

Восемь школьников погибли под лавиной в Японии

В Японии в районе горнолыжного курорта «Насу Онсен» сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, все они — старшеклассники, отдыхавшие в составе школьной группы в горах, сообщила The Guardian.

Как отмечается, не менее 30 человек получили различные травмы. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Причиной схода лавины утром 27 марта стал сильный снегопад. За ночь в горах Насу выпало около 30 сантиметров осадков.

Учащиеся старших классов участвовали в крупном горном походе, в котором задействовали школьников из семи различных школ.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47987/
просмотров: 183
Версия для печати
Материалы по теме
Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек, еще 40 ранены
В Китае в результате давки в школе погибли два ученика
Школьника, гулявшего по балкону 25-го этажа, отправили из России в Кыргызстан
Угроза снежных лавин на дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется
Лавиноопасность на дорогах Кыргызстана сохраняется
Перекрытую лавинами дорогу расчищали 10 дней
Из-за сошедших снежных лавин некоторые дороги закрыты
Во время пожара в Бишкеке погибла женщина
В Кыргызстане под снежной лавиной погиб человек
Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии
Популярные новости
Серьезное ДТП произошло в&nbsp;центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено) Серьезное ДТП произошло в центре Бишкека. Перевернулся бусик (дополнено)
Подполковника милиции Уларова убили на&nbsp;почве ревности Подполковника милиции Уларова убили на почве ревности
Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла
Митинг против разработки золотого месторождения проходит в&nbsp;Баткенской области Митинг против разработки золотого месторождения проходит в Баткенской области
Бизнес
Как чиновникам услышать жалобы предпринимателей Как чиновникам услышать жалобы предпринимателей
MegaCom приглашает 26&nbsp;марта на&nbsp;велопробег в&nbsp;Бишкеке! MegaCom приглашает 26 марта на велопробег в Бишкеке!
Новый личный кабинет от&nbsp;мобильного оператора О! &mdash;&nbsp;ваш незаменимый помощник Новый личный кабинет от мобильного оператора О! — ваш незаменимый помощник
Мобильное телевидение О!TV&nbsp;стало еще доступнее! Мобильное телевидение О!TV стало еще доступнее!