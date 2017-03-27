Восемь школьников погибли под лавиной в Японии

В Японии в районе горнолыжного курорта «Насу Онсен» сошла лавина. По предварительным данным, погибли не менее восьми человек, все они — старшеклассники, отдыхавшие в составе школьной группы в горах, сообщила The Guardian.

Как отмечается, не менее 30 человек получили различные травмы. Еще три человека числятся пропавшими без вести.

Причиной схода лавины утром 27 марта стал сильный снегопад. За ночь в горах Насу выпало около 30 сантиметров осадков.

Учащиеся старших классов участвовали в крупном горном походе, в котором задействовали школьников из семи различных школ.