МЧС обеспечивает временным жильем жителей Узгенского района

МЧС Кыргызстана обеспечивает временным жильем жителей Узгенского района, дома которых находятся на потенциально опасных участках в селе Ничке-Сай . Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 26 марта в селе Ничке-Сай Узгенского района сошел оползень и раздавил дом, в котором осталась семья из шести человек.

По данным ведомства, 27 марта Министерство чрезвычайных ситуаций доставило 30 десятиместных палаток, 35 коробок гигиенических принадлежностей, 20 печей для помещений, где временно размещены сельчане, чьи дома находятся на потенциально опасном участке. Дополнительно привлечены 20 спасателей, которые устанавливают палатки и оказывают помощь.

Как сообщается, в настоящее время решается вопрос переселения сельчан, проживающих на опасной территории.

По данным МЧС, с родственниками Омурзака Эгемкулова, члены семьи которого погибли под оползнем, достигнута договоренность о том, что поиск тел начнут после того, как земляные массы прекратят движение. На данный момент угроза схода оползня сохраняется. Из-за этого спасательные работы прекратили 26 марта.

На месте спасательные работы координирует министр ЧС Кубатбек Боронов.

Предварительный список погибших в результате схода оползня (данные могут быть изменены после уточнения):

1. Эгемкулов Омурзак Амиракулович, 1988 года рождения (глава семьи);

2. Сулайманова Гулайим, 1989 года рождения (жена);

3. Амиракулова Аксана, 2010 года рождения (дочь);

4. Амиракулова Айгерим, 2011 года рождения (дочь);

5. Амиракулов Жыргал, 2013 года рождения (сын);

6. Амиракулова Раяна, 2015 года рождения (дочь).

На месте происшествия работают специалисты Центра управления в кризисных ситуациях при МЧС, 35 спасателей, сотрудники медицинской и инженерной служб, правоохранительных органов.