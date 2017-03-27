Россиянка получила за ребенка кыргызстанки 126,9 тысячи рублей

В Улан-Удэ (Россия) женщина получила за ребенка кыргызстанки 126,9 тысячи рублей. Об этом сообщили российские СМИ.

По версии следствия, 13 января 2008 года гражданка Кыргызстна родила ребенка в городском родильном доме № 2. При этом она предъявила медучреждению страховой полис, выданный на имя родственницы, которая родилась в Киргизской ССР, но является гражданкой Российской Федерации.

Россиянка же предъявила справку из родильного дома в ЗАГС, где получила свидетельство о рождении, в котором указана матерью.

Не занимаясь воспитанием и содержанием ребенка, она получала единовременное пособие при рождении, ежемесячное пособие по уходу, денежную выплату на детей из многодетной семьи, пособие одинокой матери.

С момента рождения ребенок воспитывался и содержался биологической матерью.

Уголовное дело на женщину направили в суд.