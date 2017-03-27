Из-за угрозы повторных оползней МЧС еще не приступил к спасательным работам на участке Топ-Жангак Узгенского района Ошской области, где вчера сошел оползень. Об этом ИА «24.kg» сообщили в министерстве.



По их данным, 26 марта после 14.00, когда спасательные работы приостановили из-за угрозы повторных оползней, грунт сходил еще три раза.

Читайте по теме Оползень накрыл дом, в котором осталась семья с четырьмя детьми

Как сообщается, предполагалось, что в доме, на который сошел оползень, находился еще один человек, родственник владельцев. Он оказался жив и еще вечером 25 марта вернулся к себе домой.

Как отмечает МЧС, еще в 1996 году сотрудники ведомства обследовали дом отца Омурзака Эгемкулова, владельцам дали предписание об отселении. Приказом правительства КР от 12 ноября 1996 года № 374 и постановлением правительства № 390 А.Эгемкулов занесен в список семей, нуждающихся в отселении. Получив ссуду, он построил другой дом на правом берегу реки Ничке-Сай и переселился, старый дом разрушили.