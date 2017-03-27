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Происшествия

В Кыргызстане задержан продавец шкур краснокнижных животных

В Кыргызстане задержали торговца шкурами животных, занесенных в Красную книгу. Об этом сообщила пресс-служба Госэкотехинспекции.

По ее данным, 24 марта в жилом массиве «Дордой» близ Бишкека был задержан Элеман Абыкеев, который без разрешительных документов продавал чучело медведя, восемь волчьих шкур, три шкуры лисицы, а также три малахая из лисы и один трофей — голову козерога.

Как сообщается, на месте задержания сотрудники инспекции составили протокол. Шкуры изъяты.

Все собранные материалы сданы в прокуратуру для правовой оценки, отметило ведомство.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47937/
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