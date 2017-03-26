Оползень накрыл дом, в котором осталась семья с четырьмя детьми

Сегодня утром в селе Ничке-Сай айыльного аймака Зергер Узгенского района на участке Топ-Жангак сошедший оползень накрыл один жилой дом. По данным МЧС, под завалом остались шесть человек — хозяин дома, его супруга и четверо детей.
Для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.
Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил правительству принять необходимые меры по ликвидации последствий оползня в Ничке-Суу и оказать помощь местному населению.
Поиски семьи продолжаются.