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Происшествия

Оползень накрыл дом, в котором осталась семья с четырьмя детьми

Сегодня утром в селе Ничке-Сай айыльного аймака Зергер Узгенского района на участке Топ-Жангак сошедший оползень накрыл один жилой дом. По данным МЧС, под завалом остались шесть человек — хозяин дома, его супруга и четверо детей.

Для координации поисково-спасательных работ на место происшествия вылетел министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов.

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев поручил правительству принять необходимые меры по ликвидации последствий оползня в Ничке-Суу и оказать помощь местному населению.
Поиски семьи продолжаются.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47931/
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