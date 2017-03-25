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Происшествия

Митинг против разработки золотого месторождения проходит в Баткенской области

Митинг против разработки месторождения золота Шамбесай проходит в Кадамджайском районе Баткенской области. Об этом ИА «24.kg» сообщила координатор южного филиала общественного объединения «Народный контроль» Роза Маманова.

По ее словам, митингуют жители Майданского айыл окмоту, которые выступают против разработки месторождения. Жители держат плакаты с надписями «Таза суу — таза экология» (Чистая вода — чистая экология).

Как рассказала Роза Маманова, митингующие опасаются, что разработка золотого месторождения может оказать негативное влияние на реку Исфайрам, из которой они пьют воду.

В пресс-службе полномочного представителя правительства в Баткенской области не владеют информацией о митинге. Также информацию не подтвердили и в УВД Баткенской области.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47919/
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