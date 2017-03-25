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Происшествия

Сторонники Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление. Милиция стреляла

Митингующие сторонники экс-депутата Садыра Жапарова снова попытались прорвать оцепление у здания ГКНБ. Однако сотрудники милиции начали стрелять, из находившихся поблизости машин к месту конфликта подбежал спецназ.

Правоохранители задержали около 50 человек, в том числе Турсунбека Акуна, который был среди участников акции. Когда началась стрельба, остальные митингующие отбежали подальше от оцепления. На месте работают около ста сотрудников милиции. Задержанных увели в автобусы и пытаются увезти. Толпа ведет себя крайне агрессивно, задержанные разбивают окна автобусов изнутри и пытаются выбраться, однако их не пускают.

Сотрудники милиции и спецназа начали разгонять митингующих. Особо агрессивных молодых людей задерживают.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47915/
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