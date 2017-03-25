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Происшествия
11:38, 25 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В России задержали кыргызстанца, совершившего убийство 15 лет назад
11:38, 25 марта 2017, Бишкек - ИА «24.kg», Анастасия МОКРЕНКО
В Новосибирске задержали кыргызстанца, совершившего в Карелии убийство 15 лет назад. Об этом сообщили российские СМИ.
По версии следствия, 37-летний уроженец КР по заказу убил местного жителя и 15 лет скрывался. В течение восьми лет убийство оставалось нераскрытым, в 2010 году шестерых соучастников удалось установить и задержать.
Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.