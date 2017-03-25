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Происшествия

В России задержали кыргызстанца, совершившего убийство 15 лет назад

В Новосибирске задержали кыргызстанца, совершившего в Карелии убийство 15 лет назад. Об этом сообщили российские СМИ.

По версии следствия, 37-летний уроженец КР по заказу убил местного жителя и 15 лет скрывался. В течение восьми лет убийство оставалось нераскрытым, в 2010 году шестерых соучастников удалось установить и задержать.

Сейчас мужчина находится под стражей. Расследование уголовного дела продолжается.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47887/
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