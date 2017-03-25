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Происшествия

В России за кражи аккумуляторов задержали кыргызстанцев

В городе Березовский полицейские задержали граждан Кыргызстана, подозреваемых в кражах аккумуляторов. Об этом сообщил сайт Главного управления МВД России по Свердловской области.

По его данным, наряд ГИБДД остановил для проверки документов автомашину «Дэу Нексия» с двумя уроженцами КР.

В багажнике находились четыре аккумулятора большой емкостью, которые можно использовать только на грузовом транспорте, а также ножницы для резки арматуры. Происхождение аккумуляторных батарей они затруднялись объяснить. Кыргызстанцев задержали.

Участковым уполномоченным полиции и сыщикам уголовного розыска потребовалось четыре часа, чтобы установить владельцев двух грузовиков, с которых похитили батареи, и собрать необходимую доказательную базу.

Под неопровержимыми доказательствами задержанные признали свою вину.

Возбужденно два уголовных дела. Максимальная санкция данной статьи — пять лет лишения свободы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47881/
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