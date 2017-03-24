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Происшествия

Оперативники во время рейда изъяли в Бишкеке целый арсенал оружия

Оперативники во время рейда изъяли целый арсенал оружия, боеприпасов и взрывных устройств. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Кыргызстана.

Отмечается, что милиционеры задержали 56-летнего бишкекчанина. Он подозревается в незаконном изготовлении, хранении и сбыте оружия. Мужчина переделывал охотничье и другое оружие в боевое. Он также подозревается в связях с организованными преступными группировками. Оперативники установили, что у него пять гаражей в Бишкеке. В них и проводили обыски.

В первом гараже хранились карабин Сайга-МК 7,62 с двумя магазинами и 19 патронами, автомат Калашникова с 40 патронами калибра 7,62 мм, а также 96 патронов к пистолету калибра 9 мм, а также запасные части для оружия.

Во втором гараже обнаружены взрывные устройства (8 гранат РГД-5 и одна граната Ф-1 с запалами), электродетонаторы с проводами, глушитель к оружию, ружье ИЖ -18Е, четыре радиостанции, осветительные ракеты, различные запчасти к автомату и пистолету (затворы, приклады, крышки ствольной коробки, рукоятки, штык-ножи, магазины от автоматов, 6 магазинов от пистолета Макарова). Найдены номерные знаки от автомобиля, множество боеприпасов (более 240 боевых патронов различных калибров, в том числе 7,62 и 9 мм), а также жестяная банка с порохом.

Оперативникам пришлось даже вызывать саперную группу. Только по завершении их работы милиционеры приступили к обыску. В других гаражах они нашли 855 боевых патронов к пистолету Макарова, более 30 патронов к автомату и охотничьему ружью, 18 магазинов от пистолета Макарова, газовый травматический пистолет, глушитель, холодное оружие, корпусы и комплектующие для оружия, стволы, оптический прицел. А также коробку с документами (разрешения на ношение оружия, охотничьи билеты).

Уже возбуждено уголовное дело за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Сам задержанный рассказал, что оружие и боеприпасы ему когда-то оставлял лидер ОПГ, ныне покойный Алмамбет Анапияев.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47862/
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