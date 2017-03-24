Мужчину с мешком марихуаны задержали в Тюпском районе

В Тюпском районе задержали мужчину с мешком марихуаны. Об этом сообщила
По ее данным, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в селе Танатар обратили внимание на подозрительного мужчину с мешком. При проверке в мешке оказалось 3,2 килограмма марихуаны.
Кроме того, в Сузакском районе задержали
По фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК КР «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта». Задержанные помещены в ИВС. Ведется расследование.