Мужчину с мешком марихуаны задержали в Тюпском районе

В Тюпском районе задержали мужчину с мешком марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД в селе Танатар обратили внимание на подозрительного мужчину с мешком. При проверке в мешке оказалось 3,2 килограмма марихуаны.

Кроме того, в Сузакском районе задержали 22-летнего местного жителя, при осмотре у которого обнаружили около килограмма гашиша.

По фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 246 УК КР «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта». Задержанные помещены в ИВС. Ведется расследование.