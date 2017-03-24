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Происшествия

Шесть боевиков убиты при нападении на военную часть в Чечне

Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС. Бойцы Росгвардии во время тренировки. Архивное фото

Группа из восьми боевиков ночью попыталась прорваться на территорию части Росгвардии в станице Наурской в Чечне, шесть из них ликвидированы. Эту информацию подтвердили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

Ранее источник в правоохранительных органах республики сообщил ТАСС, что в результате нападения двое боевиков скрылись. По его данным, бой в районе КПП части произошел между двумя и тремя часами ночи.

В результате нападения есть погибшие и раненые среди военнослужащих. Их число пока не уточняется.

На территории Наурского района Чечни ввели план «Перехват», сообщил источник в правоохранительных органах Северо-Кавказского федерального округа.

Pravda.ru получила эксклюзивный комментарий из подвергшейся нападению части Росгвардии. «Целью нападавших, судя по тому, как они атаковали и куда стремились, был захват тяжелого вооружения и поражение сотрудников, живой силы — нас. Возможно, захват бронетехники», — рассказал сотрудник Росгвардии.

«Но только не вышло, нынче ребята ученые, встретили незваных гостей как полагается — огнем. Знаю, что у нас боеготовность «полная», в отделах на земле план «Крепость», а в районе — «Перехват». Как это было — камеры записали», — заключил он.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47824/
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