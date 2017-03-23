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По факту пыток возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МВД Кыргызстана

В Кыргызстане 22 марта возбудили уголовное дело по факту пыток и превышения должностных полномочий. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.

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По его данным, установлено, что 27 октября 2016 года в городе Токмаке двое, представившись сотрудниками МВД, задержали гражданина А.К. и доставили его в здание министерства в Бишкеке. Затем с целью получения признательных показаний и расписки о якобы его задолженности некоему гражданину в размере $30 тысяч избили.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы обнаруженные повреждения у А.К. расцениваются как «легкий вред, не повлекший за собой кратковременное расстройство здоровья».

Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47741/
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