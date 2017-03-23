По факту пыток возбудили уголовное дело в отношении сотрудников МВД Кыргызстана

В Кыргызстане 22 марта возбудили уголовное дело по факту пыток и превышения должностных полномочий. Об этом сообщил отдел информации Генеральной прокуратуры.
По его данным, установлено, что 27 октября 2016 года в городе Токмаке двое, представившись сотрудниками МВД, задержали гражданина А.К. и доставили его в здание министерства в Бишкеке. Затем с целью получения признательных показаний и расписки о якобы его задолженности некоему гражданину в размере $30 тысяч избили.
Согласно заключению
Расследование уголовного дела поручено следственному управлению ГКНБ КР.