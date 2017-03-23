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Происшествия

В Москве сотрудницы Сбербанка пытались на деньги клиента купить «Феррари»

В Москве задержали двух сотрудниц Сбербанка — сестер Марьям и Тамиллу Дадашевых, которых подозревают в хищении денег клиента. Как сообщил «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, операцию провели в одном из автосалонов, где подозреваемые покупали «Феррари» стоимостью более семи миллионов рублей.

По данным следствия, 26-летняя Марьям Дадашева и ее 22-летняя сестра Тамилла сняли со счетов клиента 40 миллионов рублей. Деньги перечислили на счета трех фирм-однодневок, а затем обналичили. Предполагается, что подозреваемые намеревались похитить до четырех миллиардов рублей.

Сестры Дадашевы работали клиентскими менеджерами в двух московских отделениях Сбербанка и обслуживали малый бизнес.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47729/
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