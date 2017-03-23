Школьник в Таласе пожаловался, что его избил учитель. Педагога уволили

В милицию с заявлением родители ученика шестого класса школы имени Мамбетова в селе Козучак Таласского района одноименной области обратились 18 марта.

«Они сообщили о том, что сына избил учитель музыки, он же завуч по воспитательной работе. Во время уроков школьники баловались, не слушались, и учитель в воспитательных целях ударил подростка. Ученика госпитализировали в отделение травматологии. Назначали судмедэкспертизу, но заключения еще нет», — проинформировали ИА «24.kg» в УВД Таласской области.

Из школы учителя уже уволили. Ведется расследование.

пресс-службе

черепно-мозговую

Как сообщилиМинистерства здравоохранения, в Таласскую областную объединенную больницу подростка госпитализировали 16 марта. Со слов родителей, вечером ребенку стало плохо: началась рвота, кружилась голова. Врачи диагностировали у неготравму. Накануне, 22 марта, его уже выписали.