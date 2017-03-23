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В России поймали гражданина Кыргызстана, скрывавшегося от полиции семь лет

В Новосибирске (Россия) полицейские и бойцы СОБР «Росгвардии» задержали гражданина Кыргызстана, который семь лет числился в международном розыске. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, 37-летний мужчина подозревается в совершении серии тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе убийства. Его объявили в международный розыск в 2010 году, с тех пор он скрывался под чужим именем. По оперативной информации, мужчина мог находиться на территории нескольких субъектов России.

В марте получены данные о том, что опасный кыргызстанец с января 2017 года находится в Новосибирской области. Полицейские региона провели комплекс мероприятий, чтобы установить точное местонахождение предполагаемого преступника и провести его задержание.

Подозреваемого заключили под стражу с содержанием в СИЗО города Новосибирска. В ближайшее время его этапируют в город Петрозаводск в Карелии, где его и объявили в розыск.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47721/
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