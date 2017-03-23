Угроза снежных лавин в Кыргызстане сохраняется

Угроза схода снежных лавин на горных дорогах Кыргызстана по-прежнему сохраняется. Об этом сообщает МЧС республики.
По его данным, в связи с прошедшими и ожидаемыми осадками и повышением температуры возможен сход снежных масс на следующих участках дорог:
Бишкек — Ош, 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу), 198-265-й километры (перевал Ала-Бель, ущелье Чычкан) и 351-365-й километры (перевал Кок-Бель);
Мырза-Аке — Кара-Кульджа — Алайкуу, 65-110-й километры;
Ала-Бука — Каныш-Кыя, 65-97-й километры;
Красная Горка — Ак-Таш, 1-9-й километры;
Казарман — Актал-Чат, 67-94-й километры (перевал Кара-Куе);
Бишкек — Нарын — Торугарт, 289-298-й километры (перевал Долон);
Арал — Мин-Куш, 1-10-й километры;
Каракол — Энильчек, 45-92-й километры (перевал Чон-Ашуу);
Барскоон — Ак-Шыйрак, 60-68-й километры (перевалы Барскоон, Суек).
МЧС напоминает водителям о необходимости соблюдать дистанцию в 500 метров между автомашинами.