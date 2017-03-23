Теракт в Лондоне унес жизни пяти человек, еще 40 ранены

Число погибших в результате теракта в Лондоне достигло пяти человек, еще 40 ранены. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марка Роули.

«Некоторые люди получили тяжелые ранения, пять человек погибли, в том числе полицейский из подразделения по охране диппредставительств Кит Палмер», — сказал Марк Роули.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (20.40 по Бишкеку) в одном из самых популярных у туристов мест города. Машина, ехавшая по Вестминстерскому мосту, съехала на тротуар, сбила несколько человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Он ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Самого предполагаемого террориста застрелил другой сотрудник полиции.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Теракт в Лондоне произошел в годовщину взрывов в Брюсселе. Ровно год назад, 22 марта 2016 года, в столице Бельгии погибли 32 человека.

По данным The Independent, мужчину, который, предположительно, совершил серию атак в Лондоне, зовут Абу Иззадин. Его прежнее имя — Тревор Брукс. Ранее он отбыл срок в тюрьме за связи с террористами. В частности, его приговорили к заключению за привлечение финансирования к совершению терактов, подстрекательство к террористическим актам и их прославление.

Помимо этого, пишет The Independent, у него был свой канал на YouTube, где он размещал видео, в которых называл членов британского парламента «неверными» и призывал «убивать полицейских». Газета отмечает, что сотрудники правоохранительных органов Великобритании давно наблюдали за Иззадином из-за его взглядов.

Мужчина родился в лондонском пригороде Хакни. Он принял ислам в 1993 году — до того, как ему исполнилось 18 лет. Власти считают, что он стал сторонником радикального ислама после того, как встретился с двумя известными исламистами Омаром Бакри Мухаммедом и Абу Хамза Аль-Мисри в мечети на севере Лондона в 1990-е годы. Там, по данным издания, и произошла радикализация его взглядов.

В то же время Daily Mail со ссылкой на Channel 4 передает, что точная личность напавшего неизвестна. Сначала телеканал действительно назвал имя Иззадина, однако потом заявил, что «сомневается» в достоверности сведений.

По данным Daily Mail, адвокат Иззадина заявил, что его подзащитный не мог совершить теракт, так как находится в тюрьме.