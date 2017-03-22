20:08
+8
USD 69.29
EUR 74.63
RUB 1.20
Происшествия

Одного из наиболее опасных мафиози Европы арестовали в Италии

В итальянской Калабрии минувшей ночью арестовали разыскиваемого мафиози Санто Воттари. Об этом сообщил телеканал La Cnews 24.

Одного из самых опасных преступников Европы обнаружили в секретном бункере, расположенном в городе Бенестаре, в ходе спецоперации.

По информации местной полиции, Санто Воттари возглавляет одну из группировок преступной организации «Ндрангета». Гангстер причастен к многим кровавым преступлениям, в частности к так называемой бойне в Дуйсбурге — в августе 2007 года в этом немецком городе убили шесть человек.

Итальянский суд приговорил мафиози к 30 годам тюремного заключения. Но до сих пор он находился в международном розыске, Европол внес его в список наиболее опасных преступников.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47667/
просмотров: 219
Версия для печати
Материалы по теме
Главу Samsung арестовали по делу о коррупции
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ищут пострадавших от&nbsp;действий мошенника В Бишкеке ищут пострадавших от действий мошенника
Сотрудник ГКНБ, сбивший милиционера, водворен в&nbsp;СИЗО Сотрудник ГКНБ, сбивший милиционера, водворен в СИЗО
Школьника, гулявшего по&nbsp;балкону 25-го этажа, отправили из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Школьника, гулявшего по балкону 25-го этажа, отправили из России в Кыргызстан
Взорвавшийся смартфон Samsung едва не&nbsp;убил ребенка в&nbsp;Китае Взорвавшийся смартфон Samsung едва не убил ребенка в Китае
Бизнес
Beeline отметил лучших бизнес-партнеров&nbsp;&mdash; поставщиков услуг из&nbsp;Кыргызстана Beeline отметил лучших бизнес-партнеров — поставщиков услуг из Кыргызстана
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: еще больше Интернета, бесплатных звонков и&nbsp;SMS! «Ночь без границ» от MegaCom: еще больше Интернета, бесплатных звонков и SMS!
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; в&nbsp;честь Нооруза приготовили композицию из&nbsp;национальных блюд В «Кыргызтелекоме» в честь Нооруза приготовили композицию из национальных блюд
На&nbsp;базе &laquo;Кыргызтелекома&raquo; дешевле и&nbsp;легче реализовать проект &laquo;Безопасный город&raquo; На базе «Кыргызтелекома» дешевле и легче реализовать проект «Безопасный город»