Одного из наиболее опасных мафиози Европы арестовали в Италии

В итальянской Калабрии минувшей ночью арестовали разыскиваемого мафиози Санто Воттари. Об этом сообщил телеканал La Cnews 24.

Одного из самых опасных преступников Европы обнаружили в секретном бункере, расположенном в городе Бенестаре, в ходе спецоперации.

По информации местной полиции, Санто Воттари возглавляет одну из группировок преступной организации «Ндрангета». Гангстер причастен к многим кровавым преступлениям, в частности к так называемой бойне в Дуйсбурге — в августе 2007 года в этом немецком городе убили шесть человек.

Итальянский суд приговорил мафиози к 30 годам тюремного заключения. Но до сих пор он находился в международном розыске, Европол внес его в список наиболее опасных преступников.