В Китае задержали контрабандиста за перевозку бриллиантов в обуви

В Китае задержали контрабандиста, который пытался ввезти в город Шэньчжэнь из соседнего Гонконга более тысячи бриллиантов. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на должностных лиц таможенных органов в Шэньчжэне.

Отмечается, что контрабандист выдал себя странным поведением.

«Человек выглядел подозрительным, так как временами шел на цыпочках. А когда обнаружил, что мы смотрим на него, он быстро перешел на нормальную ходьбу», — рассказал сотрудник таможни Ван.

Таможенники попросили человека разуться. Когда мужчина снял ботинки, то под стельками правоохранители нашли несколько мешочков сверкающих бриллиантов.