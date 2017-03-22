20:08
+8
USD 69.29
EUR 74.63
RUB 1.20
Происшествия

В Китае задержали контрабандиста за перевозку бриллиантов в обуви

В Китае задержали контрабандиста, который пытался ввезти в город Шэньчжэнь из соседнего Гонконга более тысячи бриллиантов. Об этом сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на должностных лиц таможенных органов в Шэньчжэне.

Отмечается, что контрабандист выдал себя странным поведением.

«Человек выглядел подозрительным, так как временами шел на цыпочках. А когда обнаружил, что мы смотрим на него, он быстро перешел на нормальную ходьбу», — рассказал сотрудник таможни Ван.

Таможенники попросили человека разуться. Когда мужчина снял ботинки, то под стельками правоохранители нашли несколько мешочков сверкающих бриллиантов.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47662/
просмотров: 265
Версия для печати
Материалы по теме
По дороге из Литвы в Узбекистан одежда превратилась в ветошь
В Китае в результате давки в школе погибли два ученика
В Кыргызстане задержали контрабандные товары из Китая
Взорвавшийся смартфон Samsung едва не убил ребенка в Китае
В Китае в ДТП легковушку засыпало кирпичами, которые перевозил грузовик
Контрабандную партию лекарств задержали на юге Кыргызстана
Более 4 тонн кокаина изъяла Береговая охрана США
Более 32 килограммов золота пыталась ввезти в Казахстан кыргызстанка
Предотвращен незаконный ввоз товаров на территорию ЕАЭС
В Кыргызстане задержали грузовик с контрабандной соляркой
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ищут пострадавших от&nbsp;действий мошенника В Бишкеке ищут пострадавших от действий мошенника
Сотрудник ГКНБ, сбивший милиционера, водворен в&nbsp;СИЗО Сотрудник ГКНБ, сбивший милиционера, водворен в СИЗО
Школьника, гулявшего по&nbsp;балкону 25-го этажа, отправили из&nbsp;России в&nbsp;Кыргызстан Школьника, гулявшего по балкону 25-го этажа, отправили из России в Кыргызстан
Взорвавшийся смартфон Samsung едва не&nbsp;убил ребенка в&nbsp;Китае Взорвавшийся смартфон Samsung едва не убил ребенка в Китае
Бизнес
Beeline отметил лучших бизнес-партнеров&nbsp;&mdash; поставщиков услуг из&nbsp;Кыргызстана Beeline отметил лучших бизнес-партнеров — поставщиков услуг из Кыргызстана
&laquo;Ночь без границ&raquo; от&nbsp;MegaCom: еще больше Интернета, бесплатных звонков и&nbsp;SMS! «Ночь без границ» от MegaCom: еще больше Интернета, бесплатных звонков и SMS!
В&nbsp;&laquo;Кыргызтелекоме&raquo; в&nbsp;честь Нооруза приготовили композицию из&nbsp;национальных блюд В «Кыргызтелекоме» в честь Нооруза приготовили композицию из национальных блюд
На&nbsp;базе &laquo;Кыргызтелекома&raquo; дешевле и&nbsp;легче реализовать проект &laquo;Безопасный город&raquo; На базе «Кыргызтелекома» дешевле и легче реализовать проект «Безопасный город»