По дороге из Литвы в Узбекистан одежда превратилась в ветошь. Подмену и провоз незадекларированного товара обнаружили таможенники Кыргызстана.
Отмечено, что в зоне таможенного контроля пункта пропуска «Достук», расположенного в одноименном селе
По документам грузовик вез 21,8 тонны одежды на $77,1 тысячу. При досмотре нашли мешки, забитые ветошью (отходы швейного производства). По предварительной информации, товар подменили на территории России.
«Факт подпадает под статью 204 («Контрабанда») УК КР. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области для изучения и передачи в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями для рассмотрения по существу», — прокомментировали в