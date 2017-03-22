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Происшествия

По дороге из Литвы в Узбекистан одежда превратилась в ветошь

По дороге из Литвы в Узбекистан одежда превратилась в ветошь. Подмену и провоз незадекларированного товара обнаружили таможенники Кыргызстана.

Отмечено, что в зоне таможенного контроля пункта пропуска «Достук», расположенного в одноименном селе Кара-Суйского района Ошской области, остановили автомашину Volvo-FH12 c прицепом. Ею управлял гражданин России. Проверкой установлено, что автомашина следовала под таможенной процедурой «Транзит» из Литвы через Россию и Казахстан в Узбекистан.

По документам грузовик вез 21,8 тонны одежды на $77,1 тысячу. При досмотре нашли мешки, забитые ветошью (отходы швейного производства). По предварительной информации, товар подменили на территории России.

«Факт подпадает под статью 204 («Контрабанда») УК КР. Материалы переданы в прокуратуру Ошской области для изучения и передачи в Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями для рассмотрения по существу», — прокомментировали в пресс-службе ГТС.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47660/
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