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Происшествия

В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойных нападениях

В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на молодого парня и девушку. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

По ее данным, в УВД Октябрьского района обратился 26-летний бишкекчанин. По его словам, 6 марта в 22.00 в седьмом микрорайоне столицы двое неизвестных, угрожая ножом, отобрали у него телефон и деньги, а после скрылись.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан 23-летний уроженец Таласской области и помещен в СИЗО-1 Бишкека. Ведется поиск соучастника преступления.

Также 15 марта в УВД Октябрьского района поступило сообщение о том, что около 18.00 в подъезде дома в седьмом микрорайоне неизвестный в возрасте 40–45 лет, угрожая ножом и физической расправой, забрал телефон у 29-летней бишкекчанки и скрылся.

Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Задержан 34-летний уроженец Чуйской области. Он водворен в СИЗО-1.

Всех, кто пострадал от задержанных, милиция просит обратиться по телефонам: (0553) 102 130, (0551) 102 180 или 0 (312) 54 41 84.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47658/
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