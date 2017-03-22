В Бишкеке задержали подозреваемых в разбойных нападениях

В Бишкеке задержаны подозреваемые в разбойных нападениях на молодого парня и девушку. Об этом сообщила
По ее данным, в УВД Октябрьского района обратился
Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. По подозрению в совершении преступления задержан
Также 15 марта в УВД Октябрьского района поступило сообщение о том, что около 18.00 в подъезде дома в седьмом микрорайоне неизвестный в возрасте 40–45 лет, угрожая ножом и физической расправой, забрал телефон у
Возбуждено уголовное дело по статье 168 (разбой) УК КР. Задержан
Всех, кто пострадал от задержанных, милиция просит обратиться по телефонам: (0553) 102 130, (0551) 102 180 или 0 (312) 54 41 84.