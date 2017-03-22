Гумпомощь в Нарынскую область поступит от МЧС

Посуду и одеяла в качестве гумпомощи отправило МЧС в Нарынскую область. Об этом сообщила
Напомним,
По данным ведомства, на 21 марта в общей сложности расчищено 79 километров автодороги Торугарт —
Как сообщается, 21 марта в Аксайскую долину отправились сотрудники районного отдела МЧС, медицинской службы, специалисты департамента сельского хозяйства для доставки продуктов продовольствия для водителей, которые выехали туда для доставки кормов еще 13 марта.
В сообщении говорится, что 22 марта в Нарынскую область будет доставлена мука.