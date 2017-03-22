Гумпомощь в Нарынскую область поступит от МЧС

Посуду и одеяла в качестве гумпомощи отправило МЧС в Нарынскую область. Об этом сообщила пресс-служба чрезвычайного ведомства КР.

Напомним, из-за непрекращающегося ветра, снежных заносов 15 марта 2017 года в Ат-Башинском районе Нарынской области введен режим чрезвычайной ситуации, в результате закрыта дорога в высокогорную долину Аксай, из-за чего появилась проблема доставки кормов для скота.

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По данным ведомства, на 21 марта в общей сложности расчищено 79 километров автодороги Торугарт — Кок-Кыя — Кында, работы продолжаются.

Как сообщается, 21 марта в Аксайскую долину отправились сотрудники районного отдела МЧС, медицинской службы, специалисты департамента сельского хозяйства для доставки продуктов продовольствия для водителей, которые выехали туда для доставки кормов еще 13 марта.

В сообщении говорится, что 22 марта в Нарынскую область будет доставлена мука.