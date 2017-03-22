В Казахстане жители Актау носят друг друга на руках из-за проливных дождей

В Казахстане жители города Актау носят друг друга на руках из-за проливных дождей. Об этом сообщило Tengrinews.kz.

Как отмечается, из-за обильных осадков в некоторых районах города вода затопила дворы, жильцы не могут выйти из подъездов.

Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей Актау начало затапливать. В городе возникли проблемы с электричеством и питьевой водой, полиция перешла на усиленный режим работы.

Некоторые жители Актау относятся с юмором к сложившейся ситуации. По улицам города предложили запустить прогулочные катера.

Видео Lada.kz.