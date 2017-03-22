В Казахстане жители Актау носят друг друга на руках из-за проливных дождей

В Казахстане жители города Актау носят друг друга на руках из-за проливных дождей. Об этом сообщило Tengrinews.kz.
Как отмечается, из-за обильных осадков в некоторых районах города вода затопила дворы, жильцы не могут выйти из подъездов.
Ранее сообщалось, что из-за проливных дождей Актау начало затапливать. В городе возникли проблемы с электричеством и питьевой водой, полиция перешла на усиленный режим работы.
Некоторые жители Актау относятся с юмором к сложившейся ситуации. По улицам города предложили запустить прогулочные катера.
Видео Lada.kz.