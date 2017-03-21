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Происшествия

Школьника, гулявшего по балкону 25-го этажа, отправили из России в Кыргызстан

Школьника, который гулял по балкону 25-го этажа, отправили на родину в Кыргызстан из Перми (Россия). Об этом сообщила телевизионная служба новостей канала «Рифей».

Как отмечается, в Интернет попало устрашающее видео. По всей видимости, несколько школьников затеяли опасную игру ради «раскрутки» канала на видео-хостинге.

Ребята сняли ролик на 25-м этаже высотки в пермском микрорайоне «Грибоедовский». В кадре один ученик залазит на парапет и под одобрительные выкрики приятелей идет по нему и даже балансирует на одной ноге.

Леденящее кровь видео появилось в социальных сетях два дня назад и сразу набрало кучу просмотров.

Юный экстремал — ученик пятого класса 135-й школы Перми. Парнишка на глазах одноклассников идет по парапету общественной лоджии, которая расположена на 25-м этаже. В концовке звучит голос за кадром, призывающий подписываться зрителей на определенный канал видео-хостинга в Интернете.

«Ученик заметный, он у нас член сборной школы по КВНу, поэтому я его хорошо знаю. Он не гражданин России, к нам он приехал из Кыргызстана, поэтому, наверное, трудно было ему принять наши нормы, традиции. В субботу мы встречались с родителями, они приняли решение, и в воскресенье папа вместе с сыном уехал в Бишкек», — рассказал директор школы № 135 Алексей Куляпин.

По словам педагогов, родители мальчика — трудовые мигранты. Работали дворниками. А на родине среди его родственников есть и летчик, и врач. Все это якобы заметно удручало мальчишку. Он постоянно стремился самоутвердиться среди сверстников и заставить себя уважать.

Полиция ведет проверку. С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Известно, что дети сильно переживали и обещали, что больше не будут так поступать.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47595/
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