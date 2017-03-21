В Казахстане подрались два депутата маслихата

В Южно-Казахстанской области два депутата маслихата Тюлькубасского района подрались прямо в здании акимата. Эту информацию Tengrinews.kz подтвердили в пресс-службе акимата ЮКО.

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пресс-службы

Южно-Казахстанской

Как уточняется, оба депутата написали заявление в ДВД области. По информации, этим делом сейчас занимается ДВДобласти. В ведомстве сообщили, что по факту начато досудебное расследование.

«17 и 18 марта в Тулькубасское РОВД поступило обращение от двух местных жителей, 1955 года рождения, в отношении друг друга. Данные заявления зарегистрированы в полиции. По статье «Нанесение телесных повреждений» УК РК начато досудебное расследование», — сообщила пресс-секретарь ДВД ЮКО Салтанат Каракозова.

Отмечается, что по делу назначили судмедэкспертизу. Что послужило поводом для драки депутатов, пока неизвестно.