Кыргызстанец пытался попасть в Россию, сменив имя и фамилию

Гражданин Кыргызстана, сменив на родине имя и фамилию, пытался попасть в Забайкальский край России, откуда его выдворили в апреле 2014 года. Об этом сообщили российские СМИ.
Как отмечается,
В Забайкалье его задержали полицейские, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение за нарушение государственной границы Российской Федерации
Кыргызстанец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он раскаялся и активно сотрудничает со следствием. За нарушение государственной границы ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а также принудительное выдворение из страны и наложение запрета на въезд в Россию.