Кыргызстанец пытался попасть в Россию, сменив имя и фамилию

Гражданин Кыргызстана, сменив на родине имя и фамилию, пытался попасть в Забайкальский край России, откуда его выдворили в апреле 2014 года. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, 25-летнему гражданину Кыргызстана суд Читы запретил въезд в РФ сроком на пять лет, о чем надлежащим образом мужчину уведомили. В подтверждение он дал расписку сразу же после вынесения судебного решения.

Вернувшись на родину, кыргызстанец сменил имя и фамилию, получил новый заграничный паспорт и вновь направился в Россию.

В Забайкалье его задержали полицейские, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение за нарушение государственной границы Российской Федерации

Кыргызстанец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он раскаялся и активно сотрудничает со следствием. За нарушение государственной границы ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а также принудительное выдворение из страны и наложение запрета на въезд в Россию.