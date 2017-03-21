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Происшествия

Кыргызстанец пытался попасть в Россию, сменив имя и фамилию

Фото: ТАСС. Это далеко не первый случай, когда кыргызстанцы меняют паспортные данные и пытаются вернуться в Россию

Гражданин Кыргызстана, сменив на родине имя и фамилию, пытался попасть в Забайкальский край России, откуда его выдворили в апреле 2014 года. Об этом сообщили российские СМИ.

Как отмечается, 25-летнему гражданину Кыргызстана суд Читы запретил въезд в РФ сроком на пять лет, о чем надлежащим образом мужчину уведомили. В подтверждение он дал расписку сразу же после вынесения судебного решения.

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Вернувшись на родину, кыргызстанец сменил имя и фамилию, получил новый заграничный паспорт и вновь направился в Россию.

В Забайкалье его задержали полицейские, возбудив уголовное дело и предъявив обвинение за нарушение государственной границы Российской Федерации

Кыргызстанец находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Он раскаялся и активно сотрудничает со следствием. За нарушение государственной границы ему грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 4 лет, либо лишение свободы на тот же срок, а также принудительное выдворение из страны и наложение запрета на въезд в Россию.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47574/
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