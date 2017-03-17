В Кыргызстане задержали контрабандные товары из Китая

В Кыргызстане сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Восточной таможни выявили контрабандный ввоз товаров на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Уточняется, что в автомашине марки «Хово» с госномерами КР из КНР по грузосопроводительным документам перевозились «органические удобрения для теплиц», однако за мешками с удобрениями обнаружены незаявленные к таможенному оформлению шины для грузовых автомашин и товары народного потребления.

Как отметили в ГТС, сумма ущерба составила 774 тысячи 330 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР.