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Происшествия

В Кыргызстане задержали контрабандные товары из Китая

В Кыргызстане сотрудники отдела по борьбе с контрабандой Восточной таможни выявили контрабандный ввоз товаров на территорию ЕАЭС. Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы КР.

Уточняется, что в автомашине марки «Хово» с госномерами КР из КНР по грузосопроводительным документам перевозились «органические удобрения для теплиц», однако за мешками с удобрениями обнаружены незаявленные к таможенному оформлению шины для грузовых автомашин и товары народного потребления.

Как отметили в ГТС, сумма ущерба составила 774 тысячи 330 сомов.

Возбуждено уголовное дело по статье 204 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК КР.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47496/
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