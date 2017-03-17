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За сопротивление милиции возбудили уголовное дело против бишкекчанина

За сопротивление милиции возбудили уголовное дело против жителя Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба МВД Кыргызстана.

По ее данным, 16 марта в 20.00 в одном из домов по проспекту Чуй молодой человек 20 лет в состоянии алкогольного опьянения дебоширил и по приезду сотрудников милиции оказал им активное сопротивление.

Как сообщается, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 234 УК КР (хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти).

Санкция данной статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы, отмечает ведомство.
В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО № 1 Бишкека. Проводится дальнейшее расследование.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47493/
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