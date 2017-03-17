В Новосибирске кыргызстанец приговорен к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы

В Новосибирске гражданина Кыргызстана приговорили к 12 годам и 9 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщили российские СМИ.

По их данным, 19-летний Казыбек уулу Максуд обвинялся в краже и убийстве 18-летнего парня в сентябре 2016 года.

Пьяный Казыбек уулу Максуд во время ссоры выхватил нож и нанес парню смертельный удар в область живота. Тот умер на месте от кровопотери.

В суде обвиняемый вину признал и пояснил, что на его поведение при совершении преступления сильно повлияло алкогольное опьянение.

«Приговором суда по иску матери погибшего с осужденного взыскано 1,5 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда и 104 тысячи 415 рублей — в счет возмещения расходов на погребение», — добавили в суде.