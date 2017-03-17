10:35
+3
USD 69.31
EUR 74.23
RUB 1.19
Происшествия

Более 40 человек погибли в результате бомбардировки мечети в Сирии

Фото: GETTY IMAGES. Спасательная операция на руинах мечети

Более 40 человек погибли в результате авиационного удара по мечети в деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо. О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра мониторинга нарушений прав человека в Сирии и волонтерская спасательная организация «Белые каски», сообщила ВВС.

«В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека. В основном это мирные жители», — заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара ранены. Часть выживших, возможно, находятся под завалами.

Фото: GETTY IMAGES. Спасательная операция в провинции Алеппо

Какая из конфликтующих сторон нанесла удар, не ясно. Правозащитники, как правило, определяют принадлежность авиации по боеприпасам и особенностям поведения в воздухе, но в этом случае виновных не называли.

Аль-Джину удерживают сирийские повстанцы. Деревня находится примерно в 20 километрах к западу от Алеппо.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении контроля над Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47447/
просмотров: 303
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстанец задержан в России за вербовку в террористическую организацию
Во время теракта в пригороде сирийского Эль-Баба погибли 48 человек
В Москве кыргызстанец избил уроженца Сирии
Четверо российских военнослужащих погибли в Сирии
Нурлана Мотуева задержали и доставили в ГКНБ
При пожаре в ГКНБ пострадало девять человек, двое находятся в тяжелом состоянии
Двух вернувшихся из Сирии граждан задержали в Джалал-Абадской области
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ограблен и&nbsp;избит Леонид Тузов В Бишкеке ограблен и избит Леонид Тузов
Гражданку Казахстана задержали на&nbsp;юге Кыргызстана за&nbsp;сетевой маркетинг Гражданку Казахстана задержали на юге Кыргызстана за сетевой маркетинг
&laquo;Коммерсант&raquo;: Выводы экспертов по&nbsp;катастрофе самолета Ту-154 под Сочи шокируют «Коммерсант»: Выводы экспертов по катастрофе самолета Ту-154 под Сочи шокируют
Осужденным пытались передать телефон во&nbsp;флаконе с&nbsp;шампунем в&nbsp;Кыргызстане Осужденным пытались передать телефон во флаконе с шампунем в Кыргызстане
Бизнес
Мобильный оператор О! увеличил емкость сети 4G в&nbsp;южных микрорайонах Бишкека Мобильный оператор О! увеличил емкость сети 4G в южных микрорайонах Бишкека
MegaCom: ваш &laquo;Личный кабинет&raquo; стал еще лучше MegaCom: ваш «Личный кабинет» стал еще лучше
ОАО &laquo;Росинбанк&raquo;&nbsp;&mdash; новый партнер Российско-Кыргызского фонда развития ОАО «Росинбанк» — новый партнер Российско-Кыргызского фонда развития
Приобретайте 4G Wi-Fi Wingle по&nbsp;специальной сниженной цене! Приобретайте 4G Wi-Fi Wingle по специальной сниженной цене!