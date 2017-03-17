Более 40 человек погибли в результате бомбардировки мечети в Сирии

Более 40 человек погибли в результате авиационного удара по мечети в деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо. О новых жертвах среди местных жителей сообщили правозащитники из Центра мониторинга нарушений прав человека в Сирии и волонтерская спасательная организация «Белые каски», сообщила ВВС.

«В ходе рейда неопознанные самолеты нанесли удар по мечети в провинции Алеппо, лишив жизни 42 человека. В основном это мирные жители», — заявил глава базирующегося в Лондоне мониторингового центра Рами Абдель Рахман.

Как добавил Рахман, около ста человек в ходе удара ранены. Часть выживших, возможно, находятся под завалами.

Фото: GETTY IMAGES. Спасательная операция в провинции Алеппо

Какая из конфликтующих сторон нанесла удар, не ясно. Правозащитники, как правило, определяют принадлежность авиации по боеприпасам и особенностям поведения в воздухе, но в этом случае виновных не называли.

Аль-Джину удерживают сирийские повстанцы. Деревня находится примерно в 20 километрах к западу от Алеппо.

22 декабря сирийские правительственные войска официально объявили об установлении контроля над Алеппо, восточную часть которого повстанцы удерживали четыре года.