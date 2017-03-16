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Происшествия

В офисе МВФ в Париже взорвалась посылка

Фото: EADaily. У офиса МВФ в столице Франции

В офисе Международного валютного фонда (МВФ) в Париже сработало взрывное устройство, спрятанное в почтовое отправление. Об этом сообщило BBC.

В результате взрыва сотрудник организации, вскрывший посылку, получил травмы рук и лица, офис МВФ эвакуировали.

Днем ранее немецкой полиции удалось перехватить посылку со взрывным устройством, направленную на имя министра финансов ФРГ Вольфганга Шойбле. В качестве отправителя письма указан один из греческих политиков.

Ответственность за отправку Шойбле посылки со взрывчаткой взяли на себя греческие анархисты из группировки «Заговор очагов пожара».

МВФ вместе с Европейским Центробанком и Еврокомиссией разрабатывали для Греции планы выхода из кризиса, в рамках которого Афины пошли на непопулярные среди населения экономические реформы для получения финансовой помощи.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47435/
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