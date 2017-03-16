Подозреваемые в убийстве в Казани неонацисты признались в избиении кыргызстанца

Подозреваемые в убийстве уроженца республики Чад неонацисты признались еще в двух преступлениях, в том числе в избиении кыргызстанца. Об этом пишет ИА REGNUM.

По их данным, 19-летний Роман Халилов и 21-летний Руслан Архипов в декабре 2016 года и феврале 2017 года напали на граждан Кыргызстана и Афганистана. По этим фактам возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

По словам задержанных, 23 декабря около 20.00 на проспекте Ямашева они напали на 40-летнего уроженца КР, прыснули в лицо из газового баллончика и избили. Аналогичное нападение они совершили 21 февраля, избив 50-летнего уроженца Афганистана.

Напомним, 16 февраля в Казани произошло нападение на 24-летнего гражданина Республики Чад Махджуба Тиджаки Хасана, студента Казанского федерального университета (КФУ). На теле погибшего обнаружены множественные ножевые ранения и открытая черепно-мозговая травма.

10 марта Советский районный суд Казани избрал меру пресечения в отношении подозреваемых — они оставлены в СИЗО до 17 апреля.