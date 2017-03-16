В Бишкеке задержан водитель, наехавший на милиционера

В Бишкеке задержан водитель, протащивший на капоте инспектора патрульной милиции. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

По ее данным, 15 марта на пересечении проспектов Чуй и Манаса сотрудники УПМ заметили автомашину Toyota Windom, стоявшую в неположенном месте.

«Сотрудник милиции подошел к нарушителю. Мужчина вытащил непонятный документ и начал заводить мотор — эти действия можно расценивать как отказ и неповиновение. На требования инспектора остановить машину водитель, наоборот, начал движение и наехал прямо на милиционера. Инспектор, пресекая такие действия, уцепился за капот, но водитель, желая скрыться с места происшествия, проехал еще около 200 метров , пока его не остановили вышедшие навстречу сотрудники патрульной милиции», — сообщили в пресс-службе .

Предварительный анализ имеющихся в распоряжении следствия материалов позволяет предположить, что из-за неадекватного поведения водителя могли пострадать люди.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» УК КР. Подозреваемый М.А., 1965 года рождения, задержан и водворен в ИВС. Проводится расследование.