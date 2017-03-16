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Происшествия

Находившегося в розыске за мошенничество иностранца экстрадировали в Кыргызстан

Задержанного в Казахстане иностранца, находившегося в международном розыске за крупное мошенничество, экстрадировали в Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-служба МВД КР.

По ее данным, накануне сотрудники Национального центрального бюро Интерпола в Кыргызстане на основании решения Генеральной прокуратуры двух стран этапировали из Казахстана в Кыргызстан гражданина Германии Вальдемара Аселборна, 1951 года рождения, для привлечения к уголовной ответственности за мошенничество.

Он водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В мае 2013 года Вальдемар Аселборн под предлогом доставки из Германии оборудования для производства соков взял у гражданина Кыргызстана $120 тысяч и выехал из страны.

В начале октября 2016 года гражданин Германии задержан в аэропорту Алматы. До процедуры экстрадиции задержанный содержался под стражей.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47415/
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