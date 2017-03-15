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Происшествия

Взорвавшийся смартфон Samsung едва не убил ребенка в Китае

Пятилетняя жительница Китая получила множественные ожоги в результате взрыва смартфона, который находился на зарядке неподалеку от ее кровати. Об инциденте сообщило издание Mashable.

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Как отмечается, инцидент произошел ночью. В результате ожогов лица и рук девочка не может говорить, есть и спать, утверждают родители пострадавшей. По их словам, в результате ранений на теле девочке может остаться множество шрамов.

Источником возгорания стал смартфон Samsung Galaxy Note 4. По словам продавца представителя компании-продавца, опрошенного вскоре после инцидента, аппарат был полностью оригинальным.

В то же время, как утверждают сотрудники самой Samsung, установленная в смартфоне аккумуляторная батарея выпущена сторонним производителем.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47309/
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