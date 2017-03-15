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Происшествия

В Ошской области раскрыто убийство двухлетней давности

В Ошской области сотрудниками милиции раскрыто убийство двухлетней давности. Об этом сообщает пресс-служба УВД области.

Уточняется, что в феврале 2017 года в органы внутренних дел поступило сообщение о том, что 36-летний житель Кара-Кульджинского района в ходе словесной перепалки нанес ножевые ранения своей 72-летней матери. В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый задержан. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье 234 УК КР (хулиганство). Кара-Кульджинским районным судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На время следствия он был водворен в СИЗО города Ош.

Спустя несколько дней сотрудники милиции установили другой факт тяжкого преступления, к которому причастен обвиняемый.

«По предварительным данным, в начале апреля 2015 года, находясь дома, в ходе возникшей ссоры вышеупомянутый гражданин нанес ножевые ранения родному брату — жителю Кара-Кульджинского района К.А., 1968 года рождения. В результате полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Однако близкие родственники скрыли от всех факт преступления и в соответствующие правоохранительные органы не обращались», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия в рамках расследуемого уголовного дела. По факту второго преступления проводятся все необходимые мероприятия, назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: http://24.kg/proisshestvija/47297/
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